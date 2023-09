Winkels BCC blijven voorlopig open ondanks faillissement

De winkels van de failliete elektronicaketen BCC blijven voorlopig open. Donderdag werd het van oudsher Amsterdamse bedrijf failliet verklaard. Op het filiaal aan de Bilderdijkstraat in West hangt een briefje waarop staat dat mensen zich bij bewindvoerders kunnen melden voor meer informatie.

Ook is contante betaling niet mogelijk, net als het laten repareren of het retourneren van product. De keten verontschuldigt zich 'voor het ongemak'.

Het bedrijf, dat in 1945 begon met een winkel in Amsterdam-West, werd gisteren failliet verklaard door de rechtbank. Naast de winkel op de Bilderdijkstraat zit er ook een Amsterdamse winkel op het Gelderlandplein in Zuid.

Het is nog onbekend hoe lang de winkels open blijven. "Wij hopen ook zeker op een doorstart en zullen daar ons best in blijven doen", schrijft een medewerker van de elektronicaketen op Twitter.