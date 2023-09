Ajax-liefhebbers zitten momenteel in een sandwich tussen de wedstrijd tegen Marseille gisteren en die van zondag tegen Feyenoord. Het rommelt en dondert ook nog eens van boven tot onder in de Johan Cruijff Arena. Kale en Kokkie wijzen de weg uit deze misère. "Verlies tegen Twente, gelijk tegen Marseille en winst tegen Feyenoord."

