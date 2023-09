Amsterdammer (52) bedreigd en mishandeld door groep mannen tijdens festival bij Sloterpark

Een 52-jarige Amsterdammer is op 20 augustus tijdens het Ronak Mela Festival in Nieuw-West bedreigd en mishandeld. Een groep gewelddadige mannen belaagde het slachtoffer nadat hij terugkwam van een toiletbezoek.

Samen met familie en vrienden is de Amsterdammer die dag op het festivalterrein bij het Sloterpark. Terwijl hij uit het toilet stapt, valt een groep van ongeveer zes mannen hem lastig. De man krijgt meerdere klappen tegen zijn hoofd en bovenlijf en wordt met grof geweld tegen een hek aangeduwd. Een van de daders bijt het slachtoffer in zijn vinger.

Het geweldsincident zou rond 18.45 uur op het festival hebben plaatsgevonden, vlak voor het einde van het evenement. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de mishandeling. Beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de mishandeling kan helpen bij het onderzoek naar de zaak.