Steijn heeft vertrouwen in goede afloop Klassieker: "Feyenoord is kampioen, maar wij zijn Ajax"

Maurice Steijn heeft vertrouwen in de kraker tegen Feyenoord en kijkt erg uit naar zijn eerste Klassieker, zo vertelt de trainer tijdens de persconferentie. De Rotterdammers ruiken bloed, want Ajax zit midden in een crisis en staat twaalfde in de competitie, oppassen geblazen dus voor de ploeg van Maurice Steijn.

Ondanks het zelfvertrouwen dat Steijn heeft in zijn ploeg, blijft de Hagenees realistisch. "Wij moeten voor de winst gaan, maar je moet ook reëel zijn. Als je niet in staat bent om ze kapot te spelen, kan het zijn dat je genoegen moet nemen met een gelijkspel. Met een nederlaag kan ik geen genoegen nemen", vertelt hij in aanloop naar de Klassieker. "Feyenoord is de kampioen, maar wij zijn Ajax. En wij spelen thuis en hebben heel veel spirit gekregen van de wedstrijd van donderdag."

Silvano Vos op de fiets in het midden - AT5