Jaar gevangenisstraf voor het in bezit hebben van 200 kilo hasj en hennep

Een 59-jarige man is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk en 120 uur taakstraf, omdat hij op 7 juni in West rond de 200 kilo hennep en hasj in zijn bezit had. "Dat is zo'n grote hoeveelheid dat het niet anders kan dan dat die voor de drugshandel was bestemd", aldus de rechtbank.

De man wordt 7 juni staande gehouden nadat hij tweemaal met zijn fiets door rood licht rijdt. Hij houdt vervolgens een verhaal op dat hij op weg is naar zijn neef, de zoon van zijn broer die in het ziekenhuis ligt. "De verbalisanten herkennen verdachte ambtshalve in verband met overtreding van de Opiumwet en vragen of ze in zijn rugzak mogen kijken", aldus de rechtbank.

In de rugzak zitten haast geen spullen. De man vertoont nerveus gedrag en de agenten besluiten de man, na het geven van een waarschuwing, te volgen. De man zet zijn fiets vervolgens op de Nieuwmarkt en loopt de Koestraat in. Even later fiets de man weg met een bol staande rugzak. De man wordt opnieuw gevolgd. De volgende locatie is een woning, waar hij naar eigen zeggen is om om een kennis te bezoeken die daar woont. Kort daarna zegt hij dat in het pand niemand woonachtig is en dat hij enkel zijn fiets in het pand wilde neerzetten.

'Hey buurman'

Maar vervolgens groet de man een omstander met de woorden "'hey buurman". Ook krijgt de agent van een collega te horen dat er niemand op het adres staat ingeschreven. Naar aanleiding van deze bevindingen krijgen de agenten toestemming om de woning te betreden. Daar treffen de agenten 184 kilo hasj en 16 kilo wiet aan.

De rechtbank stelt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan 'de verspreiding van drugs dat een gevaar vormt voor de volksgezondheid'. De rechtbank legt bijzondere voorwaarden op, zo moet de man meewerken aan schuldhulpverlening en moet hij inzag in zijn financiën geven. De rechtbank: "Positief is dat hij vrijwillig hulp heeft gezocht bij zijn alcoholverslaving en gemotiveerd lijkt zich te blijven ontwikkelen."