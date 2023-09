Strijd tegen verbouwing Amsterdam Museum gaat door, VVAB start crowdfundactie

De controversiële verbouwing van het Amsterdam Museum leek door te kunnen gaan toen de rechter afgelopen juli de gemeente in het gelijk stelde. Toch gaat de strijd van de Vrienden Van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) door: zij gaan in hoger beroep tegen het besluit. De vereniging is ook een crowdfunding begonnen om de rechtszaak te bekostigen.

De VVAB vindt dat de verbouwing te ingrijpend is en dat de oude panden te veel zouden worden aangetast. Ze blijven zich verzetten, ondanks dat de rechter oordeelde dat de gemeente juist heeft gehandeld bij het verstrekken van de vergunning.

De rechtbank vond dat de gemeente ‘niet over één nacht ijs is gegaan’ bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de renovatie. De gemeente heeft zich acht keer laten adviseren door deskundigen: ''De aanvankelijk negatieve adviezen hebben geleid tot aanpassing van het bouwplan en uiteindelijk tot positieve adviezen'', aldus de rechter.

Maar de VVAB laat het hier dus niet bij zitten: "De hier voorgestelde ingrepen zijn niet reversibel en gaan ten koste van authenticiteit en leesbaarheid van het historische stedelijke landschap." Met het hoger beroep hoopt de VVAB dan ook dat de bouwplannen alsnog aangepast worden.

Vertraagd

De renovatie is al flink vertraagd door afgekeurde ontwerpen én het beroep van de VVAB. De gemeente en het museum proberen het project al ruim zeven jaar van de grond te krijgen. De bedoeling was dat het vernieuwde museum in 2025 de deuren zou openen, maar die datum is al een tijd niet meer in zicht. Pas medio 2024 wordt met de sloopwerkzaamheden begonnen. De gemeente zal tijdens het hoger beroep de voorbereidingen de renovatie voortzetten.

Volgens het huidige plannen zullen drie plekken in het gebouw aan de Kalverstraat, dat eeuwenlang een burgerweeshuis was, gesloopt worden. Het is de bedoeling dat het museum onder meer een nieuwe ingang, nieuwe looproutes en een groter oppervlak krijgt.