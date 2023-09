Flinke files door afsluiting A10 richting Den Haag

De A10 Zuid is vanaf afgelopen vrijdag tot maandag 25 september afgesloten in de richting van Schiphol. Bestuurders worden omgeleid via de A9 of de A10 Noord. De afsluiting eindigt op maandagochtend vroeg om 5.00 uur.

De vernieuwingen zijn onderdeel van het project Zuidasdok, waarbij ook de A10 Zuid wordt verbreed en onder de grond gaat.