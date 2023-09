Mama Agatha leert migranten fietsen: "Als je leert fietsen vind je geluk"

Agatha Frimpong, oftewel Mama Agatha, geeft elke zaterdag fietslessen aan migranten in Zuidoost. In twaalf weken tijd leren de deelnemers het typisch Nederlandse vervoersmiddel besturen. Niet alleen vanwege de folklore, maar natuurlijk vooral om zich op de tweewielers gemakkelijk te kunnen verplaatsen in de stad.

De cursisten beginnen met tien rondjes lopen met de fiets aan de hand. Daarna leren de deelnemers steppen met één been op de fiets. In het begin vinden de lessen nog plaats in een parkeergarage. Later, als de deelnemers met wat meer zekerheid op de fiets zitten, gaan ze de openbare weg op.

Mama Agatha begon uitsluitend met fietslessen voor migrantenvrouwen, maar sinds kort mogen ook mannen meedoen. "Iedereen mag komen", vertelt Mama Agatha. Zo komen de cursisten onder andere uit Marokko, Pakistan en Suriname. "Als je leert fietsen vind je geluk", vertelt een cursist met een glimlach.

Plekje in maatschappij

Mama Agatha vindt het belangrijk dat migranten het fietsen onder de knie krijgen, zodat ze op die manier hun plekje in de maatschappij vinden, vindt fietsdocente Lia Feller: "Mensen kunnen makkelijk op hun fiets springen en naar de kerk gaan of naar de markt." Na het succesvol afronden van de lessen krijgen de cursisten een gratis fiets van de gemeente.