Verdachte aangehouden voor zware mishandeling Nieuw-West

Rond 21.15 uur vertrokken meerdere politie- en ambulancewagens richting de Geertruida van Lierstraat in Nieuw-West. Volgens de politie heeft daar vanavond een zware mishandeling plaatsgevonden en is er man aangehouden. De slachtoffers werden op straat aangetroffen en zijn met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, zo meldt de politie.

Over de toedracht van de mishandeling kon de politiewoordvoerder nog niks zeggen. "Dat wordt onderzocht en zal later blijken", aldus de woordvoerder. Wel weet de politie dat het drietal uit de buurt komt, maar wat de relatie tussen de personen precies is, is vooralsnog niet bekend, zo laat een woordvoerder van de politie weten.