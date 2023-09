Pollepels, pannen en een hoop lawaai in Noord bij demonstratie tegen queer-geweld

Een bonte stoet trok vanmorgen vanaf het Mosplein in Noord om zich luid en duidelijk te laten horen tegen anti-lhbtiq+ geweld. De demonstratie werd georganiseerd nadat eind augustus aan de Oostzanerwerf meerdere pridevlaggen werden vernield en een stoeptegel door een ruit werd gegooid. "Het wordt tijd dat we eens een hard tegengeluid laten horen."

Dat de stoet vandaag door Noord trok, komt niet uit de lucht vallen. Eind augustus werd bij een stel aan de Oostzanerdijk eerst hun pridevlag vernield en een dag later een steen door de ruit gegooid. Uit solidariteit hingen tientallen buurtbewoners na de vernielingen ook een pridevlag op. Burgemeester Halsema kwam langs en de gemeente plaatste cameratoezicht.

Initiatiefnemers Simon de Boer en Dennis Overweg vonden dat ze na dit incident niet meer stil konden blijven. "Het lijkt alsof we dit al bijna normaal beginnen te vinden, maar dit is niet normaal. We moeten onze stem laten horen. We hopen daar vandaag mee te starten", vertelt De Boer.

Stop het geweld

Tientallen sympathisanten liepen vanmiddag van het Mosplein naar de Buiksloterweg. "Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, welk geloof je hebt, iedereen moet zichzelf kunnen zijn", vertelt een van de demonstranten.

Ook stadsdeelvoorzitter Brahim Ahid liep vandaag mee. "We doen al veel om dit soort geweld te voorkomen. We zijn in gesprek met de lhbtiq+ gemeenschap om te praten over hun meldingsbereidheid en zichtbaarheid. Daarnaast hebben we overleg met scholen, sportverenigingen en gebedshuizen over hoe we die acceptatie zo breed mogelijk kunnen maken", vertelt Ahid. "Maar het is ook belangrijk dat wij hier vandaag onze stem laten horen."