Honderden mensen nemen afscheid van Erwin Olaf: "Waar Erwin was, was het feest"

Veel emotie vandaag bij het afscheid van Erwin Olaf in de Westerkerk. In de meterslange rij wachten mensen om hun idool, goede vriend, voorbeeld of lotgenoot voor een laatste keer te zien. Olaf ligt deze middag opgebaard in de kerk en zijn familie en beste vrienden krijgen veel steun van de bezoekers: "Hij is al een voorbeeld voor me sinds ik me in kunst interesseer. En dat zal hij altijd blijven."

AT5

"Een icoon van de stad en van mijn tijd. Hij poetste de boel altijd op." Een van de bezoekers die afscheid komt nemen kent Erwin Olaf van het uitgaansleven: "Op feestjes zagen we elkaar vaak en kwamen we elkaar tegen. Een hele trouwe man." Waar de een hem van het uitgaan kent, is de ander fan van zijn kunst. Een vrouw reisde vanmorgen vanuit Groningen naar de kerk om nog een laatste keer bedankt te kunnen zeggen voor zijn werken: "In mijn tienerjaren was Erwin Olaf daar ineens. Hij opende een wereld voor mij, omdat hij zo anders was dan anderen in alles wat hij deed. En ik als meisje uit een klein dorp in Drenthe had dat nodig, denk ik."

Choquerende fotografie "Bloot op foto's, sperma op het gezicht van zijn vriend; ik vond het niet zo schokkend", gaat de Groningse verder. De kunst van Olaf was in de jaren '80 en '90 nieuw en liet veel naakt zien. Hij zei zelf vaak dat hij het belangrijk vond om diversiteit te kunnen vieren, zowel in liefde als in bijvoorbeeld lichamen. Toen hij in 2012 met zijn toenmalige vriend voor een snackbar stond te zoenen, werd hem gevraagd weg te gaan. Om daarna aandacht te vragen voor homo-acceptatie, organiseerde hij een kiss-in met verschillende homostellen. Bekijk hieronder hoe de kiss-in verliep in 2012