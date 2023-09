Kale en Kokkie zagen een verschrikkelijke Klassieker: "Je schaamt je kapot"

Ajax zit in een zware crisis, maar gisteren tijdens de Klassieker is er een nieuw dieptepunt bijgekomen. Nadat Ajax op 0-3 achterstand stond gooiden supporters vanuit de F-Side twee keer vuurwerk op het veld. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Kale en Kokkie zijn inmiddels wel wat gewend, maar 0-3 achterstaan tegen Feyenoord went nooit.

Ooit was de Klassieker een sportief hoogtepunt, maar zondag kleurde deze voor Ajax én Kale en Kokkie gitzwart. "Feyenoord was een maat te groot voor Ajax", zegt Kale met pijn in zijn hart. Kokkie zag een 'zeer zwak' Ajax en vooral de verdedigers moeten het ontgelden vandaag. "Als je ziet wat voor fouten die verdediging maakt, dan kun je doen wat je wil als trainer of ploeg, maar dan maakt het allemaal niets uit."

Ontslag Mislintat

Na de wedstrijd werd bekend dat technisch directeur Sven Mislintat zijn spullen kon gaan inpakken, maar dat is slechts het begin, volgens Kale en Kokkie. "Als je niet alle rotte appels uit de fruitmand haalt, dan blijft het rotten", waarmee Kale probeert te zeggen dat alle leden van de Raad van Commissarissen van Ajax moeten vertrekken. "Als je je raam schoonmaakt begin je ook beneden", aldus Kokkie.

Rellen

De Klassieker, die uitdraaide op een vernedering voor Ajax, kon niet worden uitgespeeld, omdat er vanuit de F-Side vuurwerk op het veld gegooid werd. Na afloop was het ook rondom het stadion onrustig. Zo braken hooligans de hoofdingang van het stadion open en zochten ze de confrontatie met de Mobiele Eenheid. Kale veroordeelt de rellen, maar snapt de frustratie van de hooligans. "Kijk, als niemand binnen de club naar je luistert dan gebeuren er dit soort dingen." Kokkie vult hem aan: "Kijk, soms moeten er dit soort dingen gebeuren, voordat er iets gaat veranderen bij de club".

Aanstaande woensdag

Het restant van het gestaakte duel tussen Ajax en Feyenoord wordt woensdagmiddag in de Johan Cruijff Arena uitgespeeld. Het laatste half uur begint om 14.00 uur, dat is vandaag besloten door de KNVB. Er mag geen publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn. De wedstrijd tegen FC Volendam is daardoor uitgesteld naar een ander moment. Ajax gaat niet akkoord met de verplaatsing van het duel tegen Volendam en overweegt daarom om juridische stappen te nemen tegen de KNVB.