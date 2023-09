Explosie bij fietsenwinkel Admiraal de Ruijterweg

Bij een fietsenwinkel aan de Admiraal de Ruijterweg in West heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Van buiten is vooral schade aan de ingang van de winkel te zien.

De hulpdiensten werden vannacht rond 1.30 uur gealarmeerd voor de explosie. Onder andere een Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) was ter plaatse voor onderzoek. Een deel van de straat was daarvoor enige tijd afgezet.

Vanaf de straat is te zien dat de explosie vooral schade aan de ingang heeft veroorzaakt. Het is onduidelijk of er bij de explosie ook mensen gewond zijn geraakt.