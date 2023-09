Ajax nog 35 minuten tegen Feyenoord: zo gaat de inhaal-Klassieker eruit zien

De Klassieker van afgelopen zondag was in vele opzichten zwaar teleurstellend. Toch was het ook een editie die de geschiedenisboeken ingaat: de Klassieker die definitief werd gestaakt. Vanmiddag spelen Ajax en Feyenoord het beladen duel uit, zonder publiek dit keer. Wat kunnen we daar van verwachten?

De Klassieker werd zondag na 55 minuten definitef gestaakt, omdat tot tweemaal toe vanaf de tribune vuurwerk op het veld werd gegooid. Eerder werd er ook al een bekertje op het veld gegooid, maar de dader werd toen door de stewards gepakt en de wedstrijd kon weer worden hervat.

De eerste keer dat er fakkels op het veld belandden was vlak voor rust, kort nadat Feyenoord 0-3 maakte. De wedstrijd werd toen voor een korte tijd stilgelegd en later weer hervat. Na een kleine tien minuten in de tweede helft was het opnieuw raak. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük staakte daarna de wedstrijd, zoals het in de regels van de KNVB staat, definitief.

Dreigen met juridische stappen

Met het staken van de wedstrijd, kwam ook veel onduidelijkheid over wanneer die zou worden afgemaakt. Ajax speelde vanavond eigenlijk tegen FC Volendam en beide teams hebben een druk programma vanwege de Europese verplichtingen. De eerst mogelijke vrije datum zou in november zijn tijdens een bekerronde waar zowel Ajax als Feyenoord nog niet in hoeven uit te komen.

Feyenoord zat er niet op te wachten om de resterende 35 minuten in te halen in november en overwoog juridische stappen te nemen als dat wel zo zou zijn. Volgens trainer Arne Slot zou het anders te veel competitievervalsing worden. De KNVB kwam maandag met het besluit dat het duel vandaag zou worden uitgespeeld, zonder supporters. De wedstrijd tussen Ajax en Volendam moet daardoor worden verplaatst.

De Amsterdammers, en ook de Volendammers, leken in eerste instantie niet akkoord te gaan en dreigden beiden met juridische stappen. Uiteindelijk legden beide ploegen zich neer bij het besluit van de KNVB, maar onvrede over hoe de voetbalbond tot het besluit was gekomen bleef wel.