Amsterdam krijgt erkende imamopleiding: "Belangrijk, want imam speelt grote rol"

De Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en de hogeschool IPABO gaan een opleiding tot imam ontwikkelen die in september 2025 van start moet gaan. De overheid heeft besloten dat het nodig is dat er zo'n erkende opleiding Nederland komt, omdat moslimgemeenschappen momenteel veel werken met buitenlandse imams die minder bekend zijn met de Nederlandse context.

De imams komen uit het buitenland, omdat er in Nederland geen goede plek is om hiervoor in de leer te gaan. Zij hebben vaak een ander referentiekader omdat ze uit een andere samenleving komen. Dat licht Fouad Dahbi toe, jongerenwerker en geestelijk verzorger. Hij helpt vaak vrijwillig mee in verschillende moskeeën in Nederland, waaronder de Amsterdamse Blauwe Moskee.

"Het is belangrijk dat je weet welke kennis een imam krijgt. Want als hij preekt, wordt er goed geluisterd"

"Het is lastig om te praten over een cultuur waar je niet bent opgegroeid", zegt Dahbi. "De problemen van de moslimgemeenschappen zijn anders in bijvoorbeeld Saudi-Arabië of Somalië." Hij vertelt dat jongeren die hier opgroeien en interesse hebben in het geloof, nu ook naar het buitenland moeten voor hun ontwikkeling. "Dat is soms een lang traject en ook dan neem je de normen en waarden van die plek mee. Dan kom je terug, en heb je alsnog die verschillen van culturen."

Grote rol

Dahbi onderschrijft dat er te weinig imams zijn die de gehele moslimgemeenschap in Nederland goed kunnen bedienen. Dat probleem speelt ook in Amsterdam. Daarom is hij blij dat er hier nu een imamopleiding komt, waarvan de inhoud is samengesteld door islamitische organisaties, overheid en erkende instellingen. "Het is belangrijk dat je weet welke kennis de imams krijgen, want een imam heeft grote invloed. Als hij preekt, wordt er goed geluisterd."