Wethouder ziet af van directe invoering regels woningruil: "In 2024 alleen waarschuwingen"

De paniek onder woningruilers in de stad is ietwat weggenomen door wethouder Volkshuisvesting Zita Pels (GroenLinks). Vorige week werd door platform HomeExchange in een mail naar de gebruikers gecommuniceerd dat de regels per 1 oktober flink aangescherpt worden, maar daar ziet de wethouder voorlopig van af.

Hiermee krijgen de woningruilers wel meer lucht om zich erop voor te bereiden. Vanuit het woningruilplatform HomeExchange werd gecommuniceerd dat per 1 oktober leden nog maximaal dertig dagen per jaar mogen ruilen en dat gasten toeristenbelasting moeten gaan betalen. Veel leden die in een huurhuis wonen, mogen helemaal niet meer van het platform gebruikmaken.

Regels

In de raadsvergadering vandaag werd duidelijk dat wethouder Pels daar nu in eerste instantie soepeler mee wil omgaan en dat ook alles concreter moet worden gecommuniceerd zodat iedereen op de hoogte is van de regels en, niet zoals nu, overvallen wordt. Woningruilers moeten nu per 1 maart 2024 een vergunning aanvragen voor vakantieverhuur.

De regels gelden namelijk al sinds 2014, zo gaf Pels eerder aan. Ze wil alleen actiever gaan handhaven, omdat het fenomeen volgens haar een probleem aan het worden is in de stad. Door het snel groeiende platform HomeExchange wil ze voor zijn dat het tot dezelfde problemen leidt als bij Airbnb. Daar horen regels bij, zo vindt de wethouder.

Waarschuwingen

Die regels zijn dus niet van tafel, maar handhaving en torenhoge boetes blijven nog even uit. "Gedurende het hele jaar van 2024 zullen we alleen waarschuwingen uitdelen", aldus wethouder Pels. "Tegelijkertijd starten we als de huisvestingsverordening is aangenomen een communicatiecampagne zodat elke Amsterdammer weet waar die aan toe is. En dan kunnen we voorkomen dat we Amsterdammers het komende jaar met hun vakantie in de problemen brengen als ze gebruikmaken van huizenruil." Per 1 januari 2025 gaat wel gehandhaafd worden.