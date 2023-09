Stad nl Honderden mensen vieren het leven van Erwin Olaf: "Precies hoe hij het had gewild"

Dansend, knuffelend en zoenend: zo werd het leven vanavond gevierd, als eerbetoon aan Erwin Olaf. Honderden mensen kwamen samen bij het Homomonument voor de fotograaf die vorige week op 64-jarige leeftijd overleed. Ook burgemeester Halsema hield een toespraak. "Hij riep Amsterdam op om geen stap terug te zetten als het om onze vrijheden gaat."

"Op de uitnodiging van vanavond staat 'dress to impress'", vertelt een aanwezige met een wit geschminkt hartje op zijn gezicht en een blauw feesthoedje op. "Ik ben geïnspireerd door een iconisch zelfportret dat Erwin in zijn laatste jaren gemaakt heeft." Meneer is niet de enige die de boodschap op de uitnodiging begrepen heeft. "Ik heb mijn best gedaan", zegt een ander. 'Mr. Fetish Eagle', staat er op de leren sjerp die om haar hangt.

AT5

Op het podium dansen drie dragqueens. Volgens mede-dragqueen Jennifer Hopelezz is het precies hoe Olaf het gewild had. "Er is een kleurrijk publiek, de hele queer community is er", zegt ze.

Quote "Erwin heeft met zijn kunst het gesprek geopend" Freek Broekman, bestuurslid COC Amsterdam

Erwin Olaf was een icoon in de lhbtiq+gemeenschap. De fotograaf choqueerde mensen met zijn werk. Eén van zijn werken wordt in de toespraak van Freek Broekman, bestuurslid van COC Amsterdam, genoemd. "Een foto van hemzelf met sperma van zijn partner op zijn gezicht. Dat ligt nu in de kelder van het Rijksmuseum." Eenmaal van het podium af vertelt Broekman verder. "Erwin zorgde voor zichtbaarheid van de gemeenschap. Hij heeft zijn mond opengetrokken en met zijn kunst het gesprek geopend."

Ook burgemeester Halsema benadrukt Olafs inzet voor de regenbooggemeenschap in haar speech. "Hij riep Amsterdam, onze stad, op om geen stap terug te doen als het om onze vrijheden gaat. Amsterdam zal Erwin vreselijk missen." De geschminkte man kan zich daarin vinden. "Ik denk dat de hele gemeenschap in Amsterdam en omstreken huilt."