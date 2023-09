Ajax voert gesprekken met Van Praag en Van Wijk over positie in RvC

Ajax voert gesprekken met Michael van Praag en Leo van Wijk over een positie in de Raad van Commissarissen(RvC). Het duo moet de gisteren opgestapte Pier Eringa en interim-algemeen directeur Jan van Halst vervangen.

Dat heeft de club bevestigd in een persbericht. "Aangezien het hier een lopend proces betreft, kunnen er verder geen mededelingen over gedaan worden." Volgens De Telegraaf is de toetreding van Van Praag en Van Wijk slechts een formaliteit. Op 10 november vindt de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders plaats. Dan moet er over de komst van beide mannen besloten worden.

Ajax-dna

De twee mannen beschikken in ieder geval over enorm veel Ajax-dna. Leo van Wijk schopte het als voetballer tot het tweede elftal van Ajax en trad in 2012 toe tot de RvC, waarvan hij uiteindelijk voorzitter werd. Van Praag heeft ook een mooi verleden bij Ajax. Hij was van 1989 tot 2003 voorzitter van de Amsterdamse club. In die periode boekte de Amsterdamse club grote successen, met de Champions League-eindzege in 1995 als hoogtepunt. In 2008 werd Van Praag voorzitter van de KNVB. Die functie bekleedde hij zeven jaar. Momenteel is Van Praag voorzitter van de Nederlandse Sportraad.