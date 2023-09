Onderhoud Haarlemmermeerstraat: "Het asfalt was op"

De Haarlemmermeerstraat is opgebroken. De straat is toe aan onderhoud en wordt ook veiliger gemaakt. Zo komen er vrij liggende fietspaden en extra verkeersdrempels. In Het Verkeer kijken we wat dit betekent voor de buurt en het verkeer.

AT5

Ter hoogte van de Theophile de Bockstraat en Albert Neuhuysstraat zijn de werkzaamheden begonnen. De rijbaan wordt opgebroken en opnieuw geasfalteerd. "De deklaag was op en daarom moesten we het vervangen", legt omgevingsmanager Renate Grootfaam uit. "We gaan de fietsstrook vervangen door vrij liggende fietspaden. Zodat de bussen de ruimte hebben om goed bij de halte te komen." Ook worden er extra drempels geplaatst om de snelheid van het verkeer te verminderen.

De Haarlemmermeerstraat staat bekend om een drukke straat met veel fietsers, auto's, bussen en ondernemers. "Het was een hele opgave om de bereikbaarheid te waarborgen", vertelt Grootfaam. Daarom worden de werkzaamheden in twee fases uitgevoerd. "We zijn nu begonnen aan de oostzijde en vervolgens gaan we naar de westzijde. Zodat het autoverkeer om en om nog gebruik kan maken van de weg."

"Op zich wel terecht", zegt een voorbijgaande fietser. "Het was een rare oversteekplaats met twee stoplichten heel kort op elkaar, dus ik begrijp wel dat ze iets gaan veranderen." De fietsenmaker is minder blij met de werkzaamheden. "We hebben er last van, want er komen nu minder klanten binnen."

Fietsenmaker - AT5

Weinig geluidsoverlast Voor de bewoners in de buurt is er een voordeel, want er is minder geluidsoverlast. "We proberen volledig emissievrij te werken. Dat betekent dat we werken met een elektrische graafmachine en vrachtwagen waar dat kan", vertelt Koen Bijker projectleider van BAM. Ook is de bouwkeet niet aangesloten op een generator die meestal veel lawaai maakt, maar op een geluidloze laadpaal. "Ik heb inderdaad hooguit het drillen in de grond gehoord, maar goed daar ontkom je niet aan", beaamt een buurtbewoner.

Elektrische graafmachine - AT5

Bereikbaarheid voor verkeer Doorgaand verkeer moet rekening houden met wat vertraging in verband met de stoplichten die nu tijdelijk geplaatst zijn", meldt Grootfaam. Fietsers en voetgangers worden om de werkzaamheden heen geleid. En de bussen gaan mee in de om-en-omregeling van het autoverkeer en kunnen stoppen bij een tijdelijke halte.