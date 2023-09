Van Buren: "Nu investeren om volgende generatie niet op te zadelen met problemen"

Staat Amsterdam er financieel gezond voor en wie betaalt de investeringen in de stad? Vandaag presenteerde wethouder financiën Hester van Buren (PvdA) de begroting van Amsterdam voor volgend jaar. "Als we nu niet investeren in de stad, dan zadelen we de volgende generatie op met de problemen", aldus Van Buren AT5's Park Politiek.