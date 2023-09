Heen en Weer #4: Er komt een filosoof het café binnen…

Een van Heen en Weer’s vaste klanten is scheikundige en filosoof doctor André Klukhuhn. Als de planning het toelaat, heeft hij elke week een vaste afspraak met zijn chauffeur Niels. Hij gaat dan naar boekhandel Athenaeum op het Spui, om vervolgens neer te strijken in Café De Zwart.

André Klukhuhn is in academische kringen een bekende naam. Op 33-jarige leeftijd promoveerde hij als scheikundige, maar hij verliet kort daarna het vak om zich te gaan verdiepen in de filosofie. "Ik ben meer een generalist", vertelt Klukhuhn. "We hebben meer mensen nodig die vandaag de dag minder weten van meer zaken, dan van slechts één ding heel veel." Jarenlang was hij in Utrecht hoogleraar na het opzetten van de studie Liberal Arts and Sciences.

Als algemeen intellectueel kwam de geboren Amsterdammer niet uit een typisch nest. "Ik ben geboren in Amsterdam-West, in een echt arbeidersgezin. Mijn familie noemde mij als jonge jongen al 'de professor', omdat ik toen al goede cijfers haalde op school." Zelf zegt Klukhuhn altijd jaloers geweest te zijn op de handvaardigheid van de arbeiders uit zijn familie. "Ik heb altijd in mijn werk het denkwerk gedaan, het echte handwerk werd weer door anderen uitgevoerd."