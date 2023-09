Gewilde kentekencamera tegen scooters op Nesciobrug geplaatst

Op de Nesciobrug, die IJburg met de rest van stadsdeel Oost verbindt, is de vurig gewenste kentekencamera geplaatst. IJburgers waren helemaal klaar met de gele kenteken-scooters die over de brug raasden. Na een petitie, vragen in de gemeenteraad en steun van het college heeft het Openbaar Ministerie de camera toegezegd.

Op de brug rijden veel scooters met gele kentekens, wat eigenlijk verboden is. IJburgers hadden last van de gevaarlijke situaties die de gele kentekens veroorzaakten, omdat de brug niet breed is. Als de scooters fietsers inhaalden was dat lastig. Er werd een petitie gestart en uiteindelijk meer dan 1500 keer ondertekend. Ook stadsdeelbestuurder Rick Vermin en verkeerswethouder Melanie van der Horst deelden de wens van de camera.

Taak voor OM

Maar de komst van de camera bleek wat lastiger te liggen. "Het handhaven op brommers met een geel kenteken, anders dan scooters met blauw kenteken, is een bevoegdheid van de politie", zo liet Van der Horst weten na raadsvragen. De wethouder beloofde in gesprek te gaan met de politie en het Openbaar Ministerie om de camera op de brug te krijgen.

En dat is succesvol gebleken. Een woordvoerder van stadsdeel Oost laat weten dat de camera inmiddels op de brug is geplaatst, maar dat deze nog niet in gebruik is. Het is nog niet duidelijk wanneer de camera aangaat en de scooterrijders op de bon worden geslingerd.

Omrijden

Voor de scooterrijders met een geel kenteken betekent de plaatsing van de camera het einde van de snelle route tussen Oost en IJburg. Om geen bon op de mat te krijgen kan er worden omgereden via de Amsterdamsebrug, bij de Piet Heintunnel, of de Uyllanderbrug, in de richting van Diemen. Scooters met een blauw kenteken mogen wel over de brug blijven rijden.