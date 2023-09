Cultuur nl Met jonge organisatoren erbij is het Jordaan Festival klaar voor de toekomst

Het mekka van het Amsterdamse levenslied, het Jordaan Festival, is weer begonnen en dat is voor de 47e keer. Op de Appeltjesmarkt is het weer drie dagen lang inhaken en meedeinen onder het genot van een biertje of een wijntje. Ook al 47 jaar is Jan -mister Jordaan Festival- de Bie de grote organisator van het feest. Om ervoor te zorgen dat het festival nog jaren door kan gaan, heeft 82-jarige De Bie de hulp ingeroepen van een paar jongemannen.

Een van die jongemannen is Giovanni de Capitani: 'We hebben het festival in een nieuw jasje gestoken om ook de jonge Jordanees te betrekken,' vertelt De Capitani. Hij benadrukt het belang van het voortbestaan van het Jordaan Festival: "Je moet de jonge doelgroep blijven aanspreken."

Quote "Dat is ook waar het om gaat, de Jordaan moet blijven bestaan" Jan de Bier - organisator Jordaan Festival

De Bie is erg blij met de extra hulp. '"Het zijn jongens die houden van nostalgie. Een grotere wens kunnen zij mij niet bieden. Dat is ook waar het om gaat, de Jordaan moet blijven bestaan." Trots is hij wel. "'Ik heb altijd gezegd dat ik honderd jaar word. Ik voel me nu nog gezond en actief. Het Jordaanfestival is echt mijn kindje.' Het Jordaanfestival is zaterdag en zondag nog te bezoeken." Het Jordaan Festival is tot en met morgen te bezoeken op de Appeltjesmarkt. Hier kun je het programma bekijken.