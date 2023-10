Sarah-Lee scoort op TikTok met haar lied 'Bims': "Deed een dutje, werd wakker en was viraal!"

Al bijna vierhonderdduizend views op TikTok en een hit op YouTube. Sarah-Lee bracht een maand geleden het nummer 'Bims' uit en scoort de pannen van het dak. Ze wil met haar nummer bijdragen aan een positief beeld over de Bijlmer. Maar dat het zo'n hit zou worden had ze niet gedacht: "Ik had het gepost op TikTok en deed m'n dutje. Toen werd ik wakker en was ik viraal. Ik had het niet verwacht en ben nog steeds in shock."

Sarah-Lee: "De Bijlmer wordt vaak op een negatieve manier bekeken. Mensen zien het als getto of iets in die richting. Ik dacht: laat me een nummer schrijven om de positieve kant te belichten. Want natuurlijk, het is niet perfect, maar er gebeuren ook positieve dingen.”

Veel mensen in de Bijlmer kunnen het refrein direct meezingen als we ze het op straat vragen. Ze zijn blij dat er positief wordt gezongen over hun stadsdeel. Want het gevoel van trots delen de meeste buurtbewoners wel: "Ik ben trots op mijn Bims. Hoe kan je er niet trots op zijn?", zegt een bewoner. Een ander: “Hier is alles, mijn liefde is er zeker voor de Bijlmer."

En het lied van Sarah-Lee hoort er volgens sommigen nu echt bij: "Het lied is nu echt een anthem he?! Iedereen hoort, dit is echt voor de Bims."