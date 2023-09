Nieuw! Podcast A'muze: Aynouk Tan en Nilab Ahmadi over hun inspiratiebronnen

In deze debuutaflevering van de podcast A'muze gaat kunstenaar en modeontwerper Aynouk Tan in gesprek met haar inspirator Nilab Ahmadi (voormalig Amsterdams raadslid BIJ1). Zo vertelt Aynouk over hoe ze volledig stilviel toen ze Nilab voor het eerst een speech hoorde geven. Onder leiding van moderator Mirjam Eeken delen Aynouk en Nilab naast hun inspiratiebronnen ook hun perspectief op de kunsten en de stad Amsterdam.