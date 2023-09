Kale & Kokkie helpen de F-side bij hun lijstje: "Hendriks moet de volgende zijn"

Kin omhoog en borst naar voren Ajacieden! Tegen Feyenoord heeft deze oproep van Kale & Kokkie nog niet zoveel effect gehad. Maar er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen rond de club. De namen van een paar oude bekenden voor het bestuur gaan rond, en intussen wacht alweer een zwaar programma - in de competitie en in Europa. Met de nieuwe presentator Yannick Pereira maken Kale & Kokkie er chocola van. "Isco had bij Ajax kunnen spelen."