Nesip helpt nog altijd in door aardbeving verwoeste Turkse gebieden: "Het is uitzichtloos"

Ruim een half jaar na de verwoestende aardbevingen in Turkije is de schade in de rampgebieden nog altijd enorm. Veel hulpacties zijn al stopgezet, maar de Amsterdamse restauranteigenaar Nesip Can gaat onverminderd door. Begin september reisde hij weer af naar Antakya om noodhulp te geven.

Op 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving, gevolgd door meerdere kleinere aardbeving. De schade was enorm. Hele regio's lagen in puin en tienduizenden mensen kwamen om. Nu, meer dan een half jaar later, is er nog weinig verbetering te zien, vertelt Nesip, die begin september met zijn familie en vrienden weer richting de stad Antakya reed om noodhulp te geven. Al rijdend laat hij zien dat de meeste panden nog in puin liggen en dat de mensen in containerwoningen en tentenkampen moeten slapen.

"Sommigen zeggen dat ze blij zijn dat ze nog leven, anderen zeggen tegen mij dat het leven eigenlijk niets meer waard is", vertelt hij via een broze videoverbinding. "Het is uitzichtloos." Tienduizenden mensen kwamen om door de aardbevingen, onder wie ook familieleden van Nesip. "Mijn lieve broer en mijn lieve schoonzus zijn onder het puin overleden. Ik heb gisteren zijn graf bezocht. Ik zag daar niet alleen de foto van mijn broer en schoonzus op een graf, maar ook van hele families. Dat heb ik nog nooit gezien." Onbegrijpelijk Dat de heropbouw van de regio zo lang duurt, valt niet te begrijpen, vindt Nesip. "Bijna een miljoen mensen hebben geen baan, en dus geen inkomsten. De winter nadert, en deze mensen hebben geen woning." Het liefst zou Nesip nog langer willen blijven om hulp te verlenen, maar het valt hem geestelijk zwaar om in het gebied te zijn. Daarom gaat Nesip over twee weken weer terug naar Amsterdam. Ook vanuit Amsterdam blijft hij helpen via het Instagram-account help.hatay."Ik geef niet op. Absoluut niet. Elke geholpen familie is er een."