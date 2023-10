Kids van Amsterdam heeft met voormalig Tropentheater nieuw onderkomen

Theater- dans- en muziekclub Kids van Amsterdam huist vanaf nu in voormalig Tropentheater. De organisatie zat sinds de oprichting in 2007 in Hugo Olijfveldhuis aan de Zeeburgerdijk, maar groeide daar de laatste jaren uit haar jasje.

Met de theaterzaal, die na het faillissement van het Tropentheater 10 jaar lang dicht bleef, vond Kids van Amsterdam in februari een nieuw onderkomen. Omdat het pand eerst nog gerenoveerd moest worden, duurde het bijna acht maanden voordat de verhuizing kon beginnen.

Het theater is speciaal voor de gelegenheid ook van naam veranderd: tegenwoordig heet de ruimte onder het museum KIT Live. Een initiatief dat naar eigen zeggen ruimte wil bieden aan andere lokale activiteiten en evenementen.

Daar valt Kids van Amsterdam dus ook onder. De organisatie begon in 2007 om kinderen na schooltijd een 'veilig thuis' te bieden aan kinderen en tieners in Amsterdam. "Jaarlijks bereiken wij tussen de 300 en 400 kinderen en tieners, helpen we hen hun doelen te bereiken en bieden we een veilige omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Met de verhuizing naar deze prachtige nieuwe locatie creëren wij nieuwe kansen en mogelijkheden voor de komende 10 jaar."

Trots

Stadsdeelvoorzitter Caroline de Heer zegt trots te zijn op de ontwikkeling die Kids van Amsterdam de afgelopen jaren doormaakte. Vanaf het startmoment zijn ze enorm gegroeid en hebben ze veel betekend voor kinderen in stadsdeel Oost. Ze zijn inmiddels zo groot geworden dat het Hugo Olijfveldhuis aan de Zeeburgerdijk te klein werd. Uiteraard wil je niets liever dan zo’n organisatie in jouw stadsdeel houden."

Naast twee dans- en muziekstudio’s omvat KIT een theaterzaal, een podcaststudio en KIT Café, een koffie- en lunchgelegenheid. Aan de renovatie van de theaterzaal en de inrichting van de podcaststudio wordt nog gewerkt. Naar verwachting kunnen die ruimtes vanaf komend voorjaar gebruikt worden.