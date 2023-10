Schiphol compenseert deel omwonenden voor geluidsoverlast

Zo'n 3.000 huishoudens rond Schiphol ontvangen binnenkort een financiële compensatie voor geluidsoverlast waar zij in 2017, 2018 en 2019 onder gebukt gingen. Daarmee komt het ministerie financieel goed weg, want in totaal hadden 4.600 huishoudens recht op compensatie, maar één op de drie huishoudens heeft de compensatie niet aangevraagd.

Eerder liet vertegenwoordiger van Uithoornaars Mirella Visser weten dat de compensatie dubbel voelt, omdat al veel langer vaststond dat omwonenden een tegemoetkoming hadden moeten krijgen. "We zijn blij dat er nu erkenning komt en dat we geen roepende in de woestijn meer zijn, maar we zijn ook nog boos dat het zo lang heeft moeten duren", zei ze destijds tegen NH.

In die periode werd gevlogen volgens nieuwe regels, maar die waren nog niet vastgelegd in de wet. Omwonenden stapten daarop naar de rechter, waarna een onafhankelijke commissie oordeelde dat zij recht hadden op compensatie.

De meeste huishoudens krijgen een bedrag uitgekeerd dat varieert tussen de 50 en 2.200 euro, maar er zijn ook uitzonderingen. "Ik weet ook van mensen die meer krijgen dan 2.200 euro", zegt Jan Boomhouwer van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder tegen de NOS.

In totaal keert het ministerie eind deze maand en begin volgende maand 5,5 miljoen euro uit. Dat bedrag kan nog wat oplopen omdat het ministerie zo'n driehonderd aanvragen nog moet beoordelen. 2.200 huishoudens die de aanvraag hebben ingediend, krijgen niets; zij krijgen niets omdat ze in een gebied wonen waarvan bewoners niet voor compensatie in aanmerking komen.

Klaagzang Aalsmeer

Dat niet alle huishoudens in Schiphols buurgemeenten voor de compensatie in aanmerking komen, was tegen het zere been van Aalsmeer. Die gemeente kaartte in het voorjaar aan dat de compensatie 'een ongelijkheid tussen inwoners creëerde': dat alleen bewoners die in de buurt van een zogenaamd handhavingspunt wonen recht hebben op compensatie, is onrechtvaardig, klaagde het college van B&W.