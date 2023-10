Vijftien jaar VoorleesExpress: "Taalplezier is het belangrijkste"

Bijna vijftien procent van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van de inhoud van hun schoolboeken. Stichting VoorleesExpress probeert kinderen tussen de twee en acht jaar oud te helpen. Vrijwilligers gaan bij gezinnen langs om voor te lezen, maar ook om (taal)spelletjes te doen. Emily Kroes is projectleider bij Diversion, die in opdracht van de gemeente Amsterdam het programma VoorleesExpress uitvoert. "Er zijn gezinnen waar taal gewoon niet zo vanzelfsprekend is. Dat kan zijn omdat de ouders wat meer laaggeletterd zijn, het kan ook zijn omdat ze in Nederland zijn komen wonen maar de Nederlandse taal niet spreken."

De vrijwilligers bezoeken de kinderen van een gezin zo'n een keer per week, twintig keer in totaal. De gezinnen worden vaak aangemeld door scholen. "Het aantal aanmeldingen van gezinnen groeit", zegt Kroes. "Waar we ooit begonnen met 35 aanmeldingen zitten we nu op gemiddeld zeshonderd aanmeldingen per jaar. Die kunnen we niet allemaal koppelen want het bestand van vrijwilligers is net iets lager dan dat. Het aantal vrijwilligers groeit wel. We zijn ook echt flink aan het werven binnen de wijken waar dat echt nodig is."

Vooral in de stadsdelen Noord en Nieuw-West worden veel vrijwilligers gekoppeld aan gezinnen, zo blijkt uit cijfers van stichting VoorleesExpress: