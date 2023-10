Twee verkeersregelaars doen aangifte van poging tot doodslag na aanrijding op Hoofdweg

Twee verkeersregelaars zijn op 13 september op de Hoofdweg in West aangereden door een automobilist. De bestuurder reed met zijn Volvo één van de verkeersregelaars frontaal aan. Het slachtoffer lag daardoor minutenlang bewusteloos op de grond.

Zijn collega wist op tijd weg te springen, maar werd nog wel door een van de buitenspiegels op zijn heup geraakt. "Hoogstwaarschijnlijk is daarmee ernstig letsel voorkomen", aldus een politiewoordvoerder. De bestuurder reed kort na de aanrijding door, maar werd enige tijd later aangehouden. De verkeersregelaars hebben aangifte gedaan van poging doodslag.

Volgens de politie volgde de aanrijding op een 'korte discussie' die de bestuurder met de verkeersregelaars had. Het is onduidelijk wat er op dat moment precies gebeurde. De recherche wil daarom getuigen spreken en hoopt daarnaast dat mensen foto's of video's hebben gemaakt.