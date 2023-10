Rolluik met prent Eberhard van der Laan gered van de sloop: "Het is toch een icoon"

Ineens was hij verdwenen: het rolluik met de tekening van Eberhard van der Laan voor de Gall & Gall in de Pijp. De initiatiefnemers, die vreesden dat het luik bij het grofvuil was gezet, kunnen opgelucht ademhalen: de eigenaar van het pand laat weten dat het stukje straatkunst is veiliggesteld en na renovatie van het pand weer wordt teruggeplaatst.

De tekening werd in 2017 gemaakt door illustrator Joep Bertrams. Later dat jaar, negen dagen nadat Eberhard van der Laan in een brief afscheid had genomen van Amsterdammers, liet Marnet Schoemaker het op het rolluik van de Gall & Gall aanbrengen. De slijterij is inmiddels verdwenen en het pand op de hoek van de Eerste Van der Helststraat en de Eerste Jan Steenstraat wordt nu grondig verbouwd.

Opgelucht en boos

Bij die verbouwing verdween ook de tekening van Van der Laan ineens uit het straatbeeld. Tot schrik van Schoemaker. De verhuurder van het pand laat bij navraag aan AT5 weten dat het rolluik veilig opgeslagen is. Naast opgelucht is Schoemaker nog altijd boos over de plotselinge verdwijning: "Ze hadden het toch gewoon even kunnen melden en overleggen."

De verhuurder laat weten geschrokken te zijn van de commotie en het rolluik na de renovatie van het pand weer terug te plaatsen. Buurtfotograaf Lex Banning, die de verdwijning van het rolluik ontdekte, zegt heel blij te zijn: "Het is toch een icoon."