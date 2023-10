Loodzware en cruciale maand voor Ajax: zo zien de komende weken eruit

Met slechts vijf punten uit de eerste vijf wedstrijden is het seizoen voor Ajax tot nu toe een drama. Gezien de huidige vorm van de ploeg, die afgelopen weekend zijn handen vol had aan RKC, ziet het vervolg in oktober er ook niet florissant uit. Zeker niet als je het programma van de komende weken erbij pakt.

AT5

Deze maand spelen de Amsterdammers vijf wedstrijden, allemaal stuk voor stuk (traditioneel) zware tegenstanders. Als Ajax het tij weet te keren, valt er nog genoeg te redden, maar het seizoen kan ook zomaar al vóór de winterstop al voorbij zijn. We beginnen even met het seizoensverloop tot nu toe. Ajax won de eerste wedstrijd nog met 4-1 van Heracles. Dat was ook gelijk de enige keer dat er drie punten gepakt werden. Nadat uitwedstrijden bij Excelsior (2-2) en Fortuna Sittard (0-0) in een gelijkspel eindigden, werd er uit bij FC Twente (3-1) en thuis tegen Feyenoord (0-4) ruim verloren. Ondertussen eindigde de Europa League wedstrijd tegen Marseille in 3-3. Door de belabberde resultaten staat Ajax nu 15e in de eredivisie, nét boven de degradatiestreep. Door de uitgestelde inhaalwedstrijd tegen Volendam en de niet uitgespeelde wedstrijd tegen RKC Waalwijk geeft de stand nu enigszins een vertekend beeld. Want waar bijna alle ploegen zeven wedstrijden op hun naam hebben staan, heeft Ajax er maar vijf gespeeld. Toch heeft de concurrentie in de top van de concurrentie nu al een grote voorsprong Ajax gepakt. En dat terwijl er nog een hoop lastige wedstrijden moeten komen. Eredivisie én Europa League De vijf wedstrijden die deze maand op het programma staan, zijn verdeeld over drie competitieduels en twee groepswedstrijden in de Europa League. In de competitie ontvangt Ajax aankomende zondag nummer twee AZ, de week daarna moeten de Amsterdammers op bezoek bij het traditioneel lastige FC Utrecht - hoewel die ploeg op dit moment ook in een dip zit. Om de maand af te sluiten, staat de topper tegen PSV op het programma, in Eindhoven. Tussen de competitiewedstrijden door zitten de twee Europese verplichtingen. Beginnend met een uitwedstrijd aankomende donderdag tegen AEK Athene, de huidige nummer één in de groep. Tussen Utrecht en PSV komt Brighton & Hove Albion nog op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Positief blijven Je zou de komende drie competitie wedstrijden kunnen zien als dé kans om een inhaalslag te maken. Stel, de ploeg van Maurice Steijn weet het tij te keren en plotseling alle wedstrijden deze maand te winnen én ook in beide inhaalwedstrijden drie punten te pakken, dan kan een flink deel van de achterstand goedgemaakt worden. In dat ideale scenario komen de Amsterdammers dan op 20 punten uit 10 wedstrijden. En niet te vergeten, PSV en AZ lopen in dat geval zeker één wedstrijd drie punten mis. Daarmee kunnen de Eindhovenaren en Alkmaarders dan respectievelijk maximaal op 27 en 25 punten staan. Het huidige gat van 16 punten met PSV is dan 'nog maar' 7 punten. Twente en Feyenoord, beide al met een overwinning op zak tegen Ajax, stijgen dan mogelijk wel naar respectievelijk 27 en 26 punten in de competitie. Maar de druk wordt vanuit Ajax dan wel enigszins weer opgevoerd naar de top vier. Ook de toekomst in de Europa League ziet er met twee eventuele overwinningen een stuk rooskleuriger uit. Met 7 punten uit drie wedstrijden zou Ajax de groep toppen, of evenveel punten hebben als AEK. Een overwintering in Europa, als nummer drie ga je door in de Conference League, lijkt dat toch wel in het zicht te komen.

Dit is de stand als Ajax alles zou winnen in oktober, plus de inhaalwedstrijden. En de top 4 verder ook alles wint, los van AZ en PSV tegen Ajax dan. Club Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 1. PSV 10 9 0 1 27 2. FC Twente 10 9 0 1 27 3. Feyenoord 10 7 2 0 26 4. AZ 10 8 1 1 25 X. Ajax 10 6 2 2 20

Ander scenario Dat ideale scenario ligt gezien de resultaten uit de afgelopen weken natuurlijk niet voor de hand. Een meer voor de hand liggend scenario ziet er niet al te positief uit. Wanneer Ajax zowel van AZ als PSV verliest, kan het deze maand maximaal drie punten halen bij FC Utrecht, dat op dit moment onder de degradatiestreep staat. In dat geval kan de top 5 in de eredivisie juist nog verder uitlopen op Ajax. Stel: PSV (dat naast Ajax deze maand tegen Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard speelt) blijft alles winnen, dan staat die ploeg na 10 wedstrijden op 30 punten. Zelfs als Ajax de inhaalwedstrijden tegen RKC en Volendam wint, dan is de achterstand met de Eindhovenaren na 10 wedstrijden al 16 punten. AZ (dat twee punten minder heeft) FC Twente (drie punten van de koppositie vandaan) en Feyenoord (vier punten achterstand) kunnen bij een goede maand ook een flink gat slaan. Programma top 4 Naast PSV hebben ook de andere ploegen die nu in de top vijf staan deze maand een eenvoudiger eredivisie-programma dan Ajax. AZ speelt na de kraker tegen Ajax nog thuiswedstrijden tegen Heerenveen en NAC. Feyenoord speelt tussen de Champions League-wedstrijden door tegen PEC Zwolle en Vitesse. Twente komt Fortuna en Heracles tegen. Een perfecte score voor beide ploegen zit er gelukkig sowieso niet in, aan het einde van de maand spelen Twente en Feyenoord tegen elkaar. Toch liggen er ook voor deze ploegen struikelblokken. PSV en Feyenoord spelen deze maand ook nog twee keer in de Champions League. PSV neemt het vanavond thuis op tegen Sevilla en speelt later deze maand nog uit bij RC Lens. Feyenoord reist af naar Madrid, waar ze morgen tegen Atlético spelen. De ploeg van Arne Slot ontvangt later deze maand Lazio Roma. AZ speelt in de Conference League tegen Legia Warschau en Aston Villa. Natuurlijk is Ajax zelf ook actief in Europa. Na de 3-3 in de Arena tegen Marseille wacht komende donderdag de uitwedstrijd tegen AEK Athene. De Grieken wonnen in de eerste speelronde nog verrassend van groepsfavoriet Brighton. Een nederlaag zou ervoor zorgen dat Ajax ook in de Europa League in de problemen komt.

Poule B in de Europa League Club Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 1. AEK Athene 1 1 0 0 3 2. Marseille 1 0 1 0 1 3. Ajax 1 0 1 0 1 4. Brighton 1 0 0 1 0