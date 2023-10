Restaurant op Tussen Meer gesloten na meerdere beschietingen binnen twee dagen

Een restaurant op Tussen Meer in Nieuw-West is meerdere malen - op 2 oktober en de nacht van 2 op 3 oktober - beschoten. Burgemeester Halsema heeft daarom besloten het pand per direct voor een duur van zes maanden te sluiten. "De veiligheid van omwonenden en voorbijgangers is door deze incidenten in gevaar gebracht en de openbare orde ernstig aangetast."