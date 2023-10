Adres Ron wordt na een jaar niet meer verward met dat van de IND: "Bijna niet meer aangebeld"

Het probleem werd veroorzaakt door een fout in verschillende navigatiesystemen. Sommige mensen die op de IND op de Pieter Calandlaan in Slotervaart moesten zijn, kwamen daardoor op het Pieter Calandplantsoen in Osdorp uit, bij de woning van Ron.

De problemen ontstonden in november bij Ron, die nu bijna een jaar in het appartement woont. "Pas sinds vier maanden gaat het mis", vertelde hij in februari aan AT5. Op dat moment had hij al honderden mensen de deur gewezen.

Bloemetje

Halverwege augustus waren de problemen nog altijd niet opgelost. Er was misschien een klein beetje vooruitgang geboekt - een zoekopdracht in Google Maps naar het IND-kantoor gaat bijna nooit meer fout - maar mensen die de kaartenapp van Apple gebruiken kwamen nog geregeld bij Ron uit. "Ze hebben me wel een bloemetje gestuurd. Hartstikke leuk, maar ik heb liever dat het wordt opgelost."

Inmiddels lijkt dat wel het geval te zijn. "De laatste weken is er maar twee keer aangebeld", vertelt een blije Ron, "helemaal top".