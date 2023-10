Straten van Amsterdam nl Muziek en Gouden Kalveren: de Straten in de Reyer Anslostraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Reyer Anslostraat, misschien wel een van de muzikaalste straten van Amsterdam.

Concertpianist en Ruslandkundige Sara Crombach woont al zo'n 35 jaar in de Reyer Anslostraat. Ze speelt zowel in binnen- als buitenland en wordt geroemd om haar vermogen om het publiek te kunnen verrassen en ontroeren. Ze heeft zich gespecialiseerd in muziek uit de Sovjet-Unie:“Ik speelde veel met musici uit de Sovjet-Unie, dus ik vond het wel stoer om ook Russisch te kunnen praten.”

Iets verderop in de straat woont Digna Sinke. De regisseur en producent heeft net een Gouden Kalf in ontvangst mogen nemen en is daar natuurlijk erg trots op. Haar films, die ze zelf altijd "onmogelijke films” noemt, zijn bijna nooit commercieel. “Met de films die ik maak of produceer, valt eigenlijk geen geld te verdienen. Je moet er gewoon heel hard voor werken om ze te maken.”

Marieke en Marieke zijn naast naamgenoten, ook nog eens een muzikaal duo. Duo Leeghwater heeft haar naam te danken aan ingenieur Leeghwater, die heel belangrijk is geweest voor het Nederlandse landschap. “Wij zijn allebei fietsers en zo kom je ook in de polder terecht, waar een paar hele mooie oude gemalen staan. Toen vroegen wij ons af hoe het zou zijn om daar te spelen.”

Heel soms hebben we als programma de pech dat buurtbewoners nét tijdens de opnames op vakantie zijn. Illustrator Juliette de Wit vond hier wel een hele creatieve oplossing voor. Zij heeft haar man Thijs in de Reyer Anslostraat ontmoet en heeft van deze romantische eerste ontmoeting een mooi stripverhaal gemaakt.

