Louis van Gaal adviseur Raad van Commissarissen: "Wil Ajax graag helpen"

Louis van Gaal gaat de Raad van Commissarissen (RvC) adviseren over voetbaltechnische zaken, dat maakt Ajax deze avond bekend. "Op deze wijze wordt de vacante positie van voormalig RvC-lid Jan van Halst ingevuld, die onlangs besloot niet terug te keren in de RvC zodra zijn termijn als tijdelijke directeur algemene zaken bij Ajax afloopt", schrijft de club.

Voormalig hoofdtrainer bij Ajax Van Gaal wil 'Ajax graag helpen'. "Mijn leven speelt zich voor een groot deel af in Portugal en dat laat zich goed combineren met deze rol als externe adviseur. Ik stel graag mijn voetbalkennis in dienst van de RvC, zeker als straks Leo van Wijk en Michael van Praag benoemd zijn", laat hij weten. "De sportieve weg omhoog moet worden ingezet en daar kunnen en moeten we allemaal een bijdrage aan leveren."

Eergisteren werd bekend gemaakt dat De Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax Michael van Praag en Leo van Wijk voor droeg als leden van de RvC.

Meest succesvolle clubtrainer

Voormalig profvoetballer Van Gaal heeft inmiddels heel wat ervaring opgebouwd. Zo was hij niet alleen hoofdtrainer bij Ajax, maar ook bij FC Barcelona, AZ, Bayern München en Manchester United en twee periodes bondscoach van het Nederlands Elftal. Daarnaast is hij onder meer als technisch directeur aan Ajax verbonden geweest.

Van Gaal staat bekend als een van de meest succesvolle clubtrainer aller tijden, met in totaal meer dan twintig nationale en internationale prijzen. In 1995 won hij met de Amsterdamse club onder andere de UEFA Champions League.