Viral met 'oerhollandse Gangster-playback' op K3 en Hazes: "Stiekem zijn dit guilty pleasures"

Gouden kettingen en bivakmutsen: sinds drie maanden nemen Joey en Laron Tiktok-video's op waarin ze karaoke videoclips maken. Zonder geluid verwacht je iets heel anders dan je daadwerkelijk krijgt: Hollandse (kinder)muziek. "Dat het zo viral zou gaan hadden we echt niet verwacht, maar dit is gewoon heel leuk om te doen."

Joey Burnet werkt bij een platenlabel, Yves Saint LaRon (artiestennaam) werkt op de webcare-afdeling van een warenhuis. "We zagen op Tiktok twee dudes uit Amerika die zo'n video maakten op Taylor Swift, en we dachten: dit is goud. Dit kunnen wij ook." Dus besloten ze een pollepel als microfoon te gebruiken en K3's 'Oya LeLe' aan te zetten: de karaoke was geboren en kreeg meteen duizenden views. Inmiddels is hun best bekeken Tiktok 1,7 miljoen keer bekeken.

Niet wat het lijkt

"Ik denk dat dit zo goed werkt omdat je twee jongens ziet die best wel stoer eruit zien, en dan ineens K3 of zo zingen", vertelt Joey. "Ja, het is gewoon heel anders dan mensen verwachten", vult Laron aan. AT5 gaat mee op pad met de twee, ze nemen iemand mee de stad in om te filmen en er gaan drie vrienden mee als 'achtergronddansers'. "We doen vandaag Danny de Munck met Mijn Stad. Een echt Amsterdams nummer."