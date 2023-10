Raadslid wil af van term 'ontslag' bij zwangerschapsverlof: "Hoort thuis in jaren 50"

D66-raadslid Ilana Rooderkerk vindt het 'achterhaald' dat gemeenteraadsleden formeel ontslag moeten aanvragen als ze zwanger of ziek zijn. Ook moet deze verlofregeling volgens haar flexibeler: nu kun je alleen zestien weken van je zetel weg en niet korter of langer. Op X (voorheen Twitter), zorgde haar oproep voor veel reacties.

Dat laatste was het geval voor VVD-raadslid Claire Martens. "Ik was acht maanden zwanger tijdens de verkiezingen en ging nadien met verlof. Ik wilde gelijk na het zomerreces weer beginnen, maar dat mocht toen nog niet. Die starheid is wel lastig."

Rooderkerk vindt dat vrouwen de lengte van hun verlof zelf moeten kunnen bepalen, omdat de huidige regeling het moeilijker maakt voor vrouwen om de politiek in te gaan. Ze krijgt naar eigen zeggen veel bijval van vrouwelijke raadsleden uit de rest van het land. "De één had complicaties en kon nog niet na zestien weken terugkeren. Die moest toen nógmaals zestien weken verlof aanvragen, maar dat was weer te lang. Een ander vond vier maanden sowieso te lang."

Daarnaast wil ze meer flexibiliteit in de bestaande regeling. Momenteel kunnen raadsleden (net als Statenleden en Tweede Kamerleden) zestien weken verlof aanvragen vanwege zwangerschap of ziekte. Niet meer en niet minder.

De negatieve lading van het woord 'ontslag' is wat haar tegen de borst stuit. Tegen AT5 zegt ze: "Het zijn de woorden die ertoe doen." Liever ziet ze dat die term verandert in 'verlof'.

Maar met de term 'ontslag' had Nanninga absoluut geen moeite toen zij in 2020 zelf vanwege zwangerschapsverlof haar ontslag aanvroeg. Volgens haar is dit iets totaal anders dan het verplicht ontslag bij zwangerschap voor vrouwen in de jaren '50, waar Rooderkerk aan refereert. Ze vindt haar oproep dan ook 'misleidend'. "Dit is typisch D66, over woordjes gaan neuzelen. Daar help je geen vrouwenemancipatie mee. Je creëert alleen maar een sfeer van slachtofferschap rond zwangerschap en bevalling."

Ook JA21-raadslid Annabel Nanninga vindt dat Rooderkerk hier een punt heeft. Ze benoemt ook het feit dat er voor de partners van vrouwen die zijn bevallen geen regeling is. "Die zouden ook wel wat vrij moeten kunnen krijgen. En dat deze zestien weken ook voor ziekteverlof gelden, is jammer. Het is niet handig dat er niets zit tussen die nul en zestien weken.

Verlofregeling: te beperkt of juist voordelig?

Raadsleden hebben geen arbeidsovereenkomst, maar zijn benoemd als volksvertegenwoordigers en vervullen deze functie vaak naast hun andere werk. Bij ziekte of zwangerschap kunnen zij tijdelijk ontslag aanvragen bij de burgemeester bij wijze van verlof. Gedurende deze zestien weken krijgen zij nog wel hun volledige raadsvergoeding en de helft van hun onkostenvergoeding. De vrijgekomen zetel wordt door een tijdelijke vervanger ingenomen.

Dat formele ontslag moet, omdat er niet meer dan 45 leden in de Amsterdamse raad mogen zitten. De vervanger wordt na zestien weken automatisch weer ontslagen. Deze regeling vindt JA21-raadslid Annabel Nanninga in principe juist voordelig. "Voor een parttime functie is dit fantastisch geregeld. Je bent niet in dienst van de gemeente, maar krijgt wel je vergoedingen nog. En als je ziek of zwanger bent, ben je niet meteen je zetel kwijt maar geef je die tijdelijk aan een opvolger die automatisch weer weggaat."

Maar aan flexibiliteit schort het dus nog in deze regeling, vinden naast Nanninga meer betrokken partijen. In juli 2023 schreven raadsleden van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag een brandbrief aan de minister over de hoge werkdruk, waarbij het punt over de verlofregeling al genoemd werd. Hierbij verwezen de raadsleden naar een rapport met aanbevelingen van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdrager. Hier stond in dat er meer mogelijk moest worden in het ziekte- en zwangerschapsverlof. Daarnaast adviseerde dit college dat er geboorte-, ouderschaps- en mantelzorgverlof zou moeten komen.

Nog eerder, in 2021, werd er door raadsleden in Utrecht, Breda en Groningen aan de bel getrokken over de 'knellende verlofmogelijkheden'. Naar aanleiding daarvan adviseerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de minister destijds om een mogelijkheid in te bouwen in de wet dat gemeenten zelf kunnen bepalen of ze afwijken van die zestien weken.