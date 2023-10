Kruising Meer en Vaart wordt veiliger gemaakt: "Het is een rot kruispunt"

Werkzaamheden bij het kruispunt President Allendelaan en Ookmeerweg. Daarom is Meer en Vaart in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer tussen de Ookmeerweg en Osdorper Ban. Projectleider Frank Bruin vertelt in Het Verkeer hoe de kruising veiliger wordt gemaakt.

AT5

De afgelopen jaren zijn er meerder ongevallen geweest bij de kruising. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt hij nu aangepast. Bruin legt uit wat er allemaal verandert: "We gaan het fietspad over Meer en Vaart twee richtingen maken. Ook gaan we de fietsoversteek op de President Allendelaan dichter tegen de kruising aanleggen." Daarnaast worden er rammelstroken neergelegd op de autoweg. Dit zijn smalle stroken met reliëf waardoor de auto gaat rammelen. Automobilisten gaan dan minder hard rijden. Daardoor hebben ze beter zicht op fietsers en voetgangers.

Een student die in de buurt de bus pakt reageert op het werk aan de kruising: "Het is fijn dat hier nu minder verkeer is. Het is wel een beetje onhandig omlopen." "Het is een rotkruispunt. Ook voor het oversteken voor voetgangers", aldus een buurtbewoonster. Een salonhoudster tegenover het kruispunt vindt de werkzaamheden lastig: "Voor mijn klanten is het moeilijk om de auto te parkeren."

Omleiding voor autoverkeer - Gemeente Amsterdam

Afsluitingen en omleidingen Meer en Vaart is in beide richtingen afgesloten voor auto's tussen de Ookmeerweg en Osdorper Ban. Verkeer wordt omgeleid via de Ookmeerweg – Baden Powellweg – Osdorperban. Verkeersregelaars leiden fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden langs de werkvakken. Openbaar vervoer heeft wel doorgang. Alleen op zondag 29 oktober is Meer en Vaart ook afgesloten voor bussen.