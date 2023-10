Man (22) opgepakt voor twee steekpartijen in het centrum

Een 22-jarige man is afgelopen zondag aangehouden voor twee steekpartijen in het centrum. Dat maakt de politie zojuist bekend. Bij de incidenten raakten een man en een vrouw gewond.

De eerste steekpartij gebeurde in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 september. Een man werd rond 01.35 uur op de Prins Hendrikkade gestoken toen hij de dader aansprak op zijn gedrag. Hij moest zich in het ziekenhuis aan zijn verwondingen laten behandelen.

De tweede steekpartij gebeurde in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 september. Een vrouw werd toen rond 03.00 uur neergestoken in de Warmoesstraat. Ze werd met zwaar letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

De verdachte kon worden aangehouden nadat agenten hem in de nacht van 30 september op 1 oktober rond 02.00 uur in het Wallengebied herkenden. Met de camera's in het gebied kon de man worden gevolgd waarna hij op het Damrak kon worden aangehouden. De verdachte blijft zeker veertien dagen vastzitten.