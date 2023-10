Iconisch portret Meisje met de parel levensgroot te zien op muur in Zuid: "Kun je uren naar kijken"

Het Meisje met de parel is na de Vermeer-tentoonstelling weer verhuisd naar het Mauritshuis, maar is sinds deze week toch weer te zien in Amsterdam. Straatkunstenaar Roelof Schierbeek maakte op initiatief van de buurt een hedendaagse interpretatie van het iconische schilderij op de hoek van de Amstelveenseweg en Eerste Schinkelstraat. "Een stuk fleuriger."