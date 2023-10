Illegale muurschildering Vijzelgracht: "Van mij mag hij best wel blijven"

Op de kruising van de Vijzelgracht met de Fokke Simonszstraat in het centrum is vanaf deze week een nieuwe metershoge muurschildering te zien. De schildering werd gemaakt door bekende streetartist Judith de Leeuw, zij maakte er ook al één op het Leidseplein.

Het kunstwerk Our land moet de verbroedering tussen de islamitische en joodse religies in Amsterdam representeren. De Leeuw groeide op in een Joods gezin in Osdorp, en haalde daar inspiratie uit. Op de muurschildering staan twee verliefde mensen. Uit hun aderen groeit een boom waarin de symbolen van de islam en het jodendom te zien zijn. "Je moet even raden waar het overgaat", bekent een buurtbewoner.

Een muurschildering in het centrum is best uniek. "Het aantal muurschilderingen in het centrum is op één hand te tellen en daarvan is ook nog de helft illegaal", vertelt De Leeuw. Veel panden zijn namelijk monumenten en dus beschermd. "Hij mag van best wel blijven hoor", zegt een voorbijgangster.

Verbod doorbreken

Deze muurschildering is ook zonder vergunning geplaatst. De eigenaar van het pand heeft de muurschildering goedgekeurd, maar monumentenbeheer heeft het afgewezen. De Leeuw plaatste al eerder een illegaal werk op deze muur, een schildering van Amy Winehouse.

Het werk is met een nieuwe techniek genaamd Plastigraff gemaakt, waarbij de muurschildering op een sticker wordt aangebracht. De Leeuw wil hiermee het verbod op muurschilderingen op monumenten doorbreken.

Het is niet duidelijk hoelang de streetart kan blijven zitten op het pand.