Nieuwe queerclub Raum mag dit weekend tóch niet open: "We zijn er kapot van"

Volgens de iniatiefnemers is de club 'veilig en klaar', maar zou stadsdeel Nieuw-West er niet in zijn geslaagd om de vergunningen tijdig te verlenen. "We zijn er kapot van dat we moeten mededelen dat Raum dit weekend niet open mag", aldus de club op Instagram. "Deze beslissing raakt ons tot in onze kern."

Definitieve adviezen

De gemeente laat weten dat het nog in afwachting is van definitieve adviezen van brandweer en politie. "De initiatiefnemers zijn al geruime tijd bezig met het aanvragen van een vergunning. De gemeente loopt dit proces zorgvuldig door. Dit moet ook want het gaat om zaken als veiligheid en brandveiligheid", aldus een woordvoerder van cultuurwethouder Touria Meliani.

De woordvoerder benadrukt dat het stadsbestuur erg enthousiast is over de komst van club Raum, omdat het ruimte biedt aan nachtcultuur, en specifiek aan de queergemeenschap. "Tegelijkertijd is de plek waar zij willen openen complex, tussen bedrijven in het Havengebied waar meer partijen dan alleen de gemeente zeggenschap hebben over de activiteiten die er plaatsvinden, zoals de provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf."

Ze benadrukt dat de gemeente er hard aan werkt om de vergunningen snel te verstrekken. "Maar dat lukt helaas niet voor aankomend weekend."