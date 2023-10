Amsterdammer aangehouden na wilde achtervolging vanuit België

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de wilde achtervolging die maandagavond in de stad plaatsvond. Vanaf de Belgische grens zaten agenten achter een man aan die uiteindelijk wist te ontkomen, nadat hij in Nieuw-West crashte met een gestolen auto. Dinsdag heeft de man, een Amsterdammer, zich gemeld op het politiebureau.

Op maandagavond kwam de man met een gestolen auto vanaf België de grens over gereden. De politie zette de achtervolging in om de man te pakken. Onderweg wisselde de Amsterdammer twee keer van voertuig. In Geldermalsen trok hij iemand uit een auto om daar mee verder te rijden richting de stad. In de Kromme Mijdrechtstraat in de Rivierenbuurt bedreigde hij een taxichauffeur met een mes om zijn volgende auto te verkrijgen.

Met de taxi reed de man van Zuid naar Nieuw-West met hoge snelheid. Daarbij ramde hij onder andere meerdere geparkeerde auto's en de slagbomen van de Zeilbrug die dichtgingen. De achtervolging eindigde uiteindelijk in de Ariana Nozemanstraat in Slotervaart vanwege een lekke band. Vandaar vertrok hij te voet, de politie wist de man toen nergens meer aan te treffen.

Zelf gemeld

Een dag na de wilde achtervolging meldde de Amsterdammer zichzelf op het politiebureau. Een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie laat aan AT5 weten dat hij op het bureau is aangehouden voor diefstal met geweld en roekeloos rijgedrag. Het gestolen voertuig vanuit België neemt de Amsterdamse politie, in overleg met de Belgische autoriteiten, ook mee in de zaak. Hij zit op het moment nog vast.

AT5 dook de dag na de achtervolging de stad in en sprak met meerdere Amsterdammers die gedeeltes van de achtervolging hadden meegemaakt: