Nieuwe opvanglocatie voor 220 Oekraïense vluchtelingen aan Bijlmerdreef

De gemeente opent begin volgend jaar een nieuwe opvanglocatie voor 220 Oekraïense vluchtelingen in Zuidoost. Het kantoorpand aan de Bijlmerdreef, waar in het verleden het stadsdeelkantoor zat gevestigd, kan voor zo'n drie jaar als opvanglocatie dienen.

Dat heeft de gemeente onlangs in een brief kenbaar gemaakt aan buurtbewoners. Eind september is begonnen met een verbouwing om het pand geschikt te maken voor een opvanglocatie met slaapverblijven.

De vluchtelingen worden naar verwachting begin volgend jaar overgeplaatst vanuit de noodopvang. Medewerkers van De Regenboog Groep zullen straks dagelijks op de locatie aanwezig zijn om de Oekraïense vluchtelingen professionele ondersteuning te bieden.

Vervangende locaties

De gemeente is continu op zoek naar vervangende opvanglocaties omdat de hotels en hostels niet geschikt zijn voor opvang voor een langere periode. Het kantoorpand aan de Bijlmerdreef is een van die locaties. In het voorjaar werd ook een pand gevonden in Weesp voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er door de gemeente Amsterdam ongeveer 3100 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Daarnaast biedt Amsterdam nog eens plek aan zo'n 3300 asielzoekers en statushouders uit andere landen.