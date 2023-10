Ajax speelt gelijk in Griekse heksenketel tegen AEK Athene

Ajax heeft in Athene met 1-1 gelijkgespeeld tegen AEK Athene. In een spectaculair duel opende Steven Bergwijn de score in de eerste helft. In de tweede helft kwamen de Grieken langszij door een goal van Domagoi Vida.

In een leuke eerste helft ging het spel op en neer. Ajax had het meeste balbezit en dat leverde kansen op voor Carlos Forbs en Brian Brobbey. In de 30e minuut counterde Ajax. Steven Bergwijn ging voorbij zijn man en werd in de zestien neergehaald. Bergwijn wist de penalty zelf te benutten.

Op en neer

Daarna bleef het spel alle kanten op gaan en kregen beide teams kansen. Met een keihard schot was Steven Berghuis dicht bij de tweede Amsterdamse treffer, maar de bal ging er net niet in. Met een 1-0 voorsprong ging Ajax richting de kleedkamer.

Na de rust bleef het een enerverende wedstrijd met een vreselijk hoog tempo. Het spel werd er niet beter op, maar het bleef ontzettend spannend. In de tweede helft namen de Grieken het initiatief over en dat leverde een aantal hachelijke momenten voor de goal van Jay Gorter op.

Pompen of verzuipen

Voor Ajax werd de druk groter en groter. In de 75e minuut kopte Domagoi Vida de gelijkmaker binnen voor AEK Athene. Ook in het laatste gedeelte van de wedstrijd kon het alle kanten op. Gorter was in de 88e minuut de reddende engel voor Ajax met een prachtige redding.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Avila, Hato; Tahirovic (Van den Boomen/84), Taylor, Berghuis; Forbs (Van Axel Dongen/84), Brobbey (Akpom/73), Bergwijn