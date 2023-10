Podcast A'muze: theatermaker Yeliz Dogan en haar inspiratiebron Hetty

A’muze is een ode aan de Amsterdamse makers, de stad en hun muzen. In deze aflevering gaat theatermaker en actrice Yeliz Dogan in gesprek met haar inspirator, de in Amsterdam geboren en getogen 66-jarige Hetty. Een jaar geleden ontmoetten de twee elkaar op een terras. In deze podcast vervolgen Yeliz en Hetty hun gesprek over het leven, de kunsten en de stad Amsterdam.