Cultuur nl Haalt John (85) de volgende ronde van het Ouderen Songfestival?

De Jordanese meezingers vliegen je om de oren in de Flevopoort tijdens de voorronde van het Ouderen Songfestival. John van 85 is een van de kandidaten. Zingen is zijn leven: "Mijn laatste zangnoot hoor je nog door de deksel van de kist heen."

Twaalf 55-plussers geven alles wat ze hebben voor een plekje in de grote finale op tien december in Theater Amsterdam. Het Ouderen Songfestival begon 32 jaar geleden in een verzorgingstehuis in de Jordaan. Inmiddels is het een landelijk festival met voorrondes in verzorgingshuizen verspreid door heel Nederland.

AT5

John Spoel (85) zingt vandaag het nummer Liefde van Willy Alberti. "Je moet met je gevoel zingen", legt hij uit. "Mensen willen emotie zien. Ik ben geboren in de Jordaan, dus ik weet niet beter dan met hart en ziel te zingen. Ik hoop dat het overkomt vandaag." Van zenuwen heeft Spoel geen last. "Als ik door ga heb ik mazzel en anders heb ik pech gehad. Het is hoe dan ook een mooie dag. Mijn vrouwtje zit op de eerste rij, mijn vriendinnen zijn hier en met iedereen kan je gezellig kletsen. Het is ook een momentje om iedereen weer effe te zien. Op mijn verjaardag komen volgende week tachtig mensen. Hoe mooi is dat", vertelt hij glunderend.

