Slechtste seizoenstart ooit voor zeer matig Ajax na verlies tegen AZ

De Amsterdamse gifbeker is nog niet leeg. Voor eigen publiek verloor Ajax vrij kansloos met 1-2 de Noord-Hollandse derby van AZ. De Amsterdammers kenden in de hele historie nog nooit zo'n waardeloze start van het seizoen. Branco van den Bomen scoorde voor Ajax, maar toen leidde AZ al met twee treffers na doelpunten van Vangelis Pavlidis en Dani de Wit.

De wedstrijd kwam zeer moeizaam op gang. Beide ploegen speelden voorzichtig en creëerden weinig kansen. Myron van Brederode en Maykel Lahdo probeerden het van afstand voor AZ en daar bleef het lange tijd bij. Ajax, dat aantrad zonder de niet fitte Steven Berghuis en Josip Sutalo, wist niet één keer op het vijandelijke doel te schieten in de eerste helft. Dat zorgde ervoor dat het heel stil werd in de Johan Cruijff Arena. Pas tien minuten voor rust ontstond er toch wat opwinding. Carlos Forbs kreeg in het Alkmaarse strafschopgebied een licht tikje van David Moller Wolfe. Scheidsrechter Allard Lindhout vond het echter niets, tot grote verbazing van de Ajax-fans.

De Wit Na rust bleef Ajax aanmodderen. Weinig lukte bij de ploeg van Maurice Steijn en AZ hield vrij eenvoudig stand. De voorsprong werd zelfs vergroot door de bezoekers in de 57e minuut. Na een vlotlopende combinatie was Dani de Wit het eindstation. Daarmee deed de aanvallende middenvelder van AZ zijn oude club nog meer pijn: 0-2.

Met de treffer evenaart Pavlidis een eredivisierecord. De AZ-spits scoorde namelijk in alle acht wedstrijden van dit seizoen. Dat lukte op het hoogste niveau van Nederland alleen Pétur Pétursson in 1979 namens Feyenoord.

Na de 0-2 verdween het geloof bij Ajax. Vanaf de tribunes klonk de naam van Louis van Gaal een aantal keren en keken de Amsterdamse supporters het slechte spel van hun club met lede ogen aan. Wonderbaarlijk kwam de thuisploeg toch weer terug in de wedstrijd. Invaller Branco van den Boomen maakte een kwartier voor tijd met een van richting veranderd schot de 1-2.

Hoewel iedereen in de Johan Cruijff Arena even opveerde na de aansluitingstreffer leek AZ daar niet echt van onder de indruk. De in het paars gestoken ploeg van trainer Pascal Jansen was het gevaarlijkste team en gaf verdedigend weinig weg. Zo stapte Ajax weer zonder punten van het veld af voor eigen publiek.

Door het verlies blijft Ajax op een teleurstellende plek zestien en dus onder de degradatiestreep. AZ blijft nog ongeslagen en staat na acht wedstrijden op 22 punten. Volgend weekend is het interlandvoetbal en ligt de eredivisie een weekend stil.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch (Gaaei/46), Medic (Akpom/90), Avila, Hato; Vos (Van den Boomen/68), Taylor, Bergwijn; Forbs, Brobbey, Van Axel Dongen (Mikautadze/40)

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer (Martins Indi/71), Penetra, Moller Wolfe (Kasius/88); Clasie, Mijnans, D. De Wit; Lahdo (Sadiq/81), Pavlidis (Odgaard/79), Van Brederode